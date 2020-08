Rainbow Six: Siege gibt einen Ausblick auf Sam Fisher

12.08.2020 01:22 Uhr

In der nächsten Season von Rainbow Six: Siege wird es nur noch einen neuen Operator geben. Der hört auf den Namen Zero und kommt von der Geheimorganisation Third Echelon, die manch einer bereits aus Splinter Cell kennt. Kein Zufall. Denn wie der Trailer zeigt handelt es sich bei dem Neuzugang um niemand anderen als Sam Fisher persönlich. Mehr zum Y5S3-Operator gibt es in unserer News.