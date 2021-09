Rainbow Six Siege gratis ausprobieren und jede Menge neue Spiele - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

Herzlich willkommen zrück zu den Neu & Gratis-Games, unserer Show am Freitag, zu der wir euch die Highlights der letzten Woche präsentieren, die Releases der nächsten Woche vorstellen und all die Spiele verraten, die ihr am Wochenende kostenlos spielen könnt oder im Rahmen eines Abos gratis dazu bekommt. Dieses Wochenende sind gleich sieben Spiele mit dabei, die ihr kostenlos ausprobieren oder behalten könnt, eines davon ist der Multiplayer-Hit Rainbow Six Siege.

Den Nachfolger Rainbow Six Extraction konnte Phil übrigens schon ausführlich anspielen. Was er von Rainbow Six Extraction hält, könnt ihr in seiner Preview nachlesen. Nachlesen könnt ihr die Gratis-Games für den PC auch im Artikel.

Neben den Gratis-Games haben wir auch wieder ein paar Highlights. Der Rollenspiel-Hit Tales of Arise und das Action-Adventure im Tim-Burton-Stil Lost in Random. Und natürlich jede Menge neue Releases.

Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare!