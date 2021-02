Rainbow Six Siege: Im Story-Trailer zum Crimson-Heist-Update kochen die Gemüter hoch

24.02.2021 09:15 Uhr

Zur neuen Season von Rainbow Six Siege "Crimson Heist" veröffentlicht Ubisoft einen neuen Cinematic-Trailer, in denen sich Team Mira und Team Ash abermals gegenseitig an den Kragen gehen. Dabei gibt es jedoch nicht nur Spannungen zwischen den gegnerischen Teams, sondern auch zwischen den Operators, die eigentlich zusammenhalten sollten.

Die vier wichtigsten Änderungen der neuen Season von Rainbow Six Siege könnt ihr übrigens schon jetzt ausprobieren. Alle Infos dazu haben wir für euch bereits aufgelistet. Zusätzlich hat unser Shooter-Experte Phil Elsner eine Prognose zu Rainbow Six Siege getroffen und zugegeben: "Ich habe ein bisschen Angst davor."