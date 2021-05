Rainbow Six Siege macht im Apocalypse-Trailer einen auf Mad Max

von Andreas Bertits,

04.05.2021 14:00 Uhr

Mit dem Apocalpyse-Event findet ihr euch in Rainbow Six: Siege in der fernen Zukunft wieder. Die Menschheit hat die Erde fast völlig zerstört, doch eines Tages wird in einem Kraftwerk die letzte noch lebende Pflanze entdeckt. Mit ihrer Hilfe wäre es möglich, die Planeten wieder ergrünen zu lassen.

Doch anstatt zusammenzuarbeiten, kämpfen die beiden Gruppierungen Warband und Keepers um den Besitz des Gewächses. Jede Partei versucht, der möglichen neuen Welt ihren Stempel aufzudrücken. Ihr entscheidet euch im Event, auf welcher Seite ihr stehen möchtet.

Der Trailer zum Apocalypse-Event von Rainbow Six: Siege gibt euch einen ersten Vorgeschmack auf den Kampf, der vom 4. bis 18. Mai tobt. Zu sehen ist eine Straße, die durch eine Wüste führt, waffenstarrende Fahrzeuge und auch Kämpfer mit abgedrehten "Rüstungen", was an Mad Max erinnert. Fahrzeugkämpfe dürft ihr aber im Event keine erwarten. da heißt es: Mann gegen Mann.