Rainbow Six Siege mit Einhörnern: "Rainbow is Magic"-Event kehrt im Trailer zurück

02.04.2021 17:30 Uhr

In Rainbow Six: Siege kehrt das »Rainbow is Magic«-Event zurück. Vom 30. März bis 06. April 2021 könnt ihr in der Aprilscherz-Spezialwoche den Taktikshooter in quietschrosa sowie vielen Farben des Regenbogens erleben. Während des Events erwarten euch neue Skins für Waffen und Operatoren.

Die Uniformen und Kopfbedeckungen reichen von einem Einhornhelm für den Lord Tachanka über eine Prinzessinen-Frisur für Blackbeard bis hin zum kompletten Leoparden-Outfit für Smoke.

Wo gibt's die Items? Erhalten könnt ihr all das allerdings nur über spezielle »Rainbow is Magic«-Packs.