Rainbow Six Siege: Neuer Elite-Skin zeigt Tachanka in voller Pracht

18.11.2020 01:56 Uhr

Tachanka hat in Rainbow Six: Siege nicht nur sein Rework inklusive neuer Waffe und Fähigkeit bekommen, sondern auch einen recht entblößenden Elite-Skin, der seine Gegner in Angst und Schrecken versetzen dürfte. Mehr zum Release von Tachankas Rework erfahrt ihr in unserer News.