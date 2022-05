Rainbow Six: Siege: Neuer Operator erinnert stark an Valorant

26.05.2022 13:35 Uhr

Die zweite Season des bereits siebten Jahres in Rainbow Six: Siege befindet sich in den Startlöchern. Wie schon seit knapp zwei Jahren erscheint pro Season neben ein paar weiteren Updates nur noch ein neuer Operator. Dieses Mal handelt es sich um Sens.

Wie im Trailer zu sehen ist, kann die nicht binäre belgische Figur mit ihrem Gadget eine Lichtwand erzeugen, die stark an Vipers Fähigkeit aus Valorant erinnert. Dabei prallt das Gadget von Wänden und anderen Gegenständen ab. Mit etwas Übung kann diese verbesserte »Rauchgranate« also einige Winkel verdecken, um die Bombe in Ruhe zu entschärfen. Jedoch solltet ihr nicht zu entspannt sein, hindurchschießen können die Gegner immer noch!

Neben weiteren Updates erscheint in der neuen Season eine neue Karte, die ausschließlich für den Team Deathmatch-Modus erstellt wurde. Außerdem wird es erstmals in Rainbow Six: Siege einen Schießplatz zum Üben der unterschiedlichen Waffen geben. Los geht's am 07. Juni 2022.