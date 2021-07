Rainbow Six: Siege - Neuer Trailer zeigt Mozzies Elite-Set in voller Pracht

04.07.2021 09:23 Uhr

Ihr habt Lust auf einen frischen Look in Rainbow Six: Siege? Dann könnte das neue Elite-Set für Mozzie etwas für euch sein. Das beinhaltet nämlich die Deadset-Hero-Uniform, eine dazu passende Kopfbedeckung, einen Siegestanz, einen Skin für Mozzies Schädlings-Werfer sowie weitere Skins für das Commando 9-Gewehr, die P10 RONI-MP und die SDP 9mm. Das Set ist ab sofort im Spiel erhältlich.