Rainbow Six Siege - Trailer stellt die Battlepass-Inhalte von Demon Veil vor

16.03.2022 16:23 Uhr

2022 geht es für Rainbow Six Siege so weiter, wie in den letzten Jahren. Auch für nächsten zwölf Monate sind vier Seasons geplant, wovon die Erste nun gestartet ist. In Demon Veil gibt es einige inhaltliche Neuerungen, darunter ein neuer Operator, eine neue Map und vieles mehr.

Vor allem der Operator steht im Fokus, denn mit Azami gibt es eine neue Verteidigerin, die mit ihrer Fähigkeit offene Wände wieder verschließen kann. Azami steht jedoch nicht allen Spielern sofort zur Verfügung, sondern ist 14 Tage lang allen Käufern des neuen Battlepass vorenthalten. Erst danach könnt ihr die Verteidigerin auch mit der Spielwährung freischalten.

Übrigens: Wie das Jahr 2022 für Rainbow Six Siege weitergeht, verraten wir euch in einem speziellen Übersichtsartikel.

Zusätzlich ermöglicht es euch der Battlepass, dass ihr spezielle neue kosmetische Gegenstände freischaltet. Ein paar davon könnt ihr bereits im Trailer sehen. Der Pass umfasst neue Designs für bekannte Operatoren und Waffen.