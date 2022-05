Rainbow Six: Siege - Trailer zeigt euch erste Eindrücke der neuen Map

28.05.2022 13:09 Uhr

Bereits am 7. Juni startet die neue Season »Vector Glare« in Rainbow Six: Siege. Neben dem neuen Operator Sens erscheint außerdem eine frische Karte für den Multiplayer-Shooter. Die ist aber nicht in den normalen Matches spielbar, sondern ausschließlich im Team-Deathmatch-Modus verfügbar.

Bereits der Kartenname »Close Quarter« legt nahe, dass man vor allem in engen Arealen gegeneinander antreten wird. Die Map ist ansonsten dank der farblichen Wände relativ übersichtlich. Auffällig ist auch, dass es die erste Karte in Rainbow Six: Siege ist, die keine Decke hat. Somit ist es wahrscheinlich möglich, Granaten in die hintersten Ecken der Map zu werfen.

Neue Karte, neuer Operator, noch was? In Season 2 des siebten Jahres wird auch ein Schießplatz ins Spiel integriert werden, wo ihr neue Waffen testen und eure Treffsicherheit erhöhen könnt.