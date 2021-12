Rainbow Six Siege - Trailer zu High Calibre stellt alle Inhalte des neuen Battle Pass vor

05.12.2021 07:31 Uhr

In Rainbow Six: Siege ist erst vor Kurzem Season 4 von Year 6 gestartet: Unter dem Titel High Calibre fand ein neuer Operator namens Thorn ihren Weg ins Spiel. Und wie gewohnt gibt es ebenfalls einen taufrischen Battle Pass, dem Ubisoft einen eigenen Trailer widmet. Darin werden sämtliche Features davon gelistet - wie zum Beispiel neue Skins für eure Waffen und Operator.

Thorn ist übrigens ein Operator mit mittlerer Geschwindigkeit und Panzerung und greift auf die neue UZK50Gi oder die M870 als Primärwaffe zurück. Als Sekundärwaffe stehen euch die 1911 TACOPS oder C75-AUTO zur Verfügung. Das Fadget von Thorn könnte aber gar zu den tödlichsten des gesamten Spiels zählen: Ihre Haftmine bleibt an so gut wie allen Oberflächen kleben und kann feindliche Operator sogar bei voller HP ausschalten. Alle Infos zu Thorne, ihrer Bewaffnung und Fähigkeiten haben wir in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst.