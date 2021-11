Rainbow Six Siege: Ubisoft liefert Tipps und Tricks zum neuen Operator Thorn

13.11.2021 17:34 Uhr

Der neueste Operator in Rainbow Six: Siege heißt Thorn, gehört zur neuen Season High Calibre und ist seit 9. November 2021 auf den Testservern spielbar. Die Verteidigerin erscheint voraussichtlich Ende November für den Livebetrieb. Aber schon jetzt können sich Spieler mit dem neuen Guide-Video auf das Gameplay vorbereiten.

Wir sehen im Trailer, wie sich Thorns Gadget gewinnbringend einsetzen lässt, welche Synergien mit anderen Operatorn sich ergeben und auch wie Thorns neue Waffe, eine schwere .50-Cal-Maschinenpistole, sogar große Löcher in Wände schießen kann. So lässt sich für das geübte E-Sport-Auge schon die ein oder andere Strategie vorausplanen.

Außerdem gewährt das Video einen genaueren Blick auf das Rework der Outback-Map. Wir sehen oberflächlich einige neue Texturen, aber auch grundlegende Verbesserungen, etwa Umbauten, um die Linienführung klarer oder unübersichtliche Ecken transparenter zu gestalten.

In einem weiteren neuen Trailer stellt sich die neue Verteidigerin Thorn in Rainbow Six: Siege mit einigen filmischen Szenen vor.