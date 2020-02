Rainbow Six: Siege - Wie geht es im Year 5 weiter? Ubisoft stellt die wichtigsten Neuerungen vor

16.02.2020 23:30 Uhr

Rainbow Six: Siege macht in Year 5 einiges anders. Vor allem wird es im fünften Jahr nur 6 statt der üblichen 8 neuen Operatoren geben, dafür nehmen sich die Entwickler allerdings mehr Zeit, um tiefgreifendere Neuerungen und Verbesserungen in den Taktik-Shooter einzuführen.

Welche Neuerungen das genau sind und wie sie funktionieren erklären die Entwickler von Ubisoft in diesem Video, das zum Six Invitational und damit zur großen Enthüllung von Year 5 vorgestellt wurde.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein kleiner Spoiler sei uns erlaubt: Rainbow Six bekommt bald einen verbesserten Ping, die lang erwartete Replay-Funktion sowie den Map-Bann, dank dem wir vor jeder Runde unerwünschte Karten ausschließen können. Mehr Details dazu erfahrt ihr, wenn ihr euch das Video anschaut.

Und wenn ihr auch gerne nachlesen wollt, was die nächsten Monate für R6 bereithalten, dann werft einen Blick in unseren Artikel mit den 5 größten Änderungen in Year 5 von Rainbow Six: Siege.