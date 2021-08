Rainbow Six: Siege zeigt neuen Operator im Trailer zum Update Crystal Guard

13.08.2021 14:03 Uhr

Die nächste Saison für Rainbow Six: Siege steht so langsam in den Startlöchern. Am Montag, dem 16. August, wird Ubisoft den Informationsschleier rund um Crystal Guard lüften. Bereits jetzt stellt der Entwickler den nächsten Operator vor, der in der kommenden Saison dem Charakterpool hinzugefügt wird.

Dabei handelt es sich um die neue Angreiferin Anja »Osa« Jankovic, die über besondere Fähigkeiten in der Elektromechanik und im Militäringenieurwesen verfügt. Das nutzt sie auch zu ihrem Vorteil und erschuf ein durchsichtiges und kugelsicheres Schild, welches sich dank mechanischen Greifhaken an Oberflächen festkrallen kann.

Damit wirkt Osa im ersten Teaser-Trailer wie der Gegenpart zur Verteidigerin Mira, die Wände ebenfalls mit einem kugelsicheren Schild verstärken kann. Wie im Detail das neue Gadget funktioniert, ist allerdings noch unklar. Das zeigt Ubisoft erst am Montag im Livestream auf Twitch.