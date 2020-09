Raji: An Ancient Epic - Action-Rollenspiel mit ungewöhnlichem Setting

von Ann-Kathrin Kuhls,

04.09.2020 18:30 Uhr

Die indische Mythen- und Götterwelt ist definitiv kein Setting, in das uns Spiele allzu häufig werfen. Dabei sind Architektur, Legenden und am Ende auch die Götter selbst geradezu prädestiniert, um spannende, grafisch beeindruckende Geschichten zu erzählen.

In Raji: An Ancient Epic schlüpfen wir in die Rolle der namensgebenden Raji, die eigentlich nur ihren verschwundenen Bruder retten will, dabei aber mitten in einen Krieg zwischen Göttern und Dämonen gerät, der in der Welt der Menschen ausgetragen werden soll. Von den Göttern mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet macht sich Raji auf den Weg, die Welt zu retten - und hoffentlich doch noch ihren Bruder wiederzufinden.

Zur gamescom haben wir die Entwickler von Action-Rollenspiel Raji: An Ancient Epic zu ihrem Spiel interviewt.