Raji: An Ancient Epic - Das indische Abenteuer im PoP-Gewand ist jetzt für Switch erhältlich

18.08.2020 19:13 Uhr

Raji: An Ancient Epic ist ein im antiken Indien angesiedelt Action-Adventure, das voller hinduistischer und balinesischer Mythologie steckt. Spieler schlüpfen in die Rolle der jungen Frau Raji, die sich nach dem Ausbruch eines schrecklichen Krieges auf der Suche nach ihrem Bruder Golu befindet. Spielerisch erinnert es sehr an alte Prince of Persia-Teile. Ihr könnt die Gegner mit Kombos angreifen und euch über Wandsprünge, Ausweichrollen und mehr agil durch die Welt bewegen.

Raji erscheint heute, dem 18. August, für Nintendo Switch. Alle weiteren Plattformen bekommen das Spiel später.