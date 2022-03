Rasenmähen im Dino-Park: Lawn Mowing Simulator bekommt absurden DLC

11.03.2022 06:43 Uhr

Wer mäht eigentlich den Rasen im Jurassic Park? Wenn ihr euch das ernsthaft schon mal gefrat habt, dann erscheint jetzt euer Traum-DLC: Der Lawn Mowing Simulator wird um einen Dino-Park erweitert. Okay, die Riesenechsen sind hier nur lebensgroße Puppen, aber dafür kommt ihr ganz nah ran an T-Rex, Triceratops und Co.

Natürlich sitzt ihr wieder auf realitätsgetreuen Rasenmähern, mit denen ihr den britischen rasen millimetergenau rasiert. Außerdem gibt's neue Achievements, Karriere-Aufträge und neue Gebiete. Der DLC kostet 5 Euro und ist für PC sowie Xbox erhältlich.

