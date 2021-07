Red Dead Online: Kurzer Trailer stellt den neuen Quick-Draw-Club vor

07.07.2021 17:38 Uhr

In einem 15-sekündigen Trailer stellt Rockstar Games den neuen Quick-Draw-Club in Red Dead Online vor. Unter den Belohnungen, die sich Käufer dieses Season Pass verdienen können, findet sich unter anderem das Outfit von Bandenchef Dutch Van der Linde, dem charismatischen Charakter aus Red Dead Redemption 2. Der Pass startet am 13. Juli 2021 in der ersten von vier geplanten Ausführungen.

Der Quick-Draw-Club kostet 25 Goldbarren, was Zugang zu 25 freispielbaren Stufen gewährt. Wie beim Oulaw Pass stecken die investierten 25 Goldbarren auch im Pass selbst, wodurch man sich die Echtgeldwährung direkt zurückverdienen kann, um den nächsten Pass zu finanzieren.

Im extra Artikel lest ihr alles über das neue Update Blood Money für Red Dead Online, das mit kriminellen Aktivitäten und mehrstufigen Überfällen zahlreiche Fan-Wünsche bedienen will.