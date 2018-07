Remnant: From the Ashes - Ankündigungstrailer zum Koop-Shooter der Darksiders-3-Macher

Freitag, 13. Juli 2018 um 17:45

Mit Remnant: From the Ashes bringen die Macher des Hack&Slash-Titels Darksiders 3, das texanische Studio Gunfire Games, einen postapokalyptischen Koop-Shooter, der 2019 für PC, Xbox One und PS4 erscheint. Dann gehen wir mit bis zu vier Freunden auf die Jagd nach kleinen und haushohen Monstern.

Denn in Remnant liegt die Welt in Trümmern, nachdem die Monsterarmee »Saat« sie heimsuchte. Die letzten Überlebenden reisen mit spezieller Technologie in alternative Universen und kämpfen auch ganz klassisch gegen die Monster, um die Welt zurückzuerobern. Das unternehmen sie auch, um Licht auf die Frage zu werfen, wo der Ursprung für das Auftauchen der Bestien liegt.

Survival-typisches Sammeln von Ressourcen und Herstellen von besserer Ausrüstung spielt in Remnant ebenfalls eine Rolle. Mit den gefundenen Gütern verbessern wir uns und unsere Basis zu einer Bastion gegen die Ungeheuer.

Hier könnt ihr euch eine Screenshot-Galerie zu Remnant: From the Ashes anschauen.