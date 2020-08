Remnant zeigt die Monster im neuen Story-DLC Subject 2923

22.08.2020 17:05 Uhr

Subject 2923 setzt die Story von Remnant: From the Ashes fort und konfrontiert die Spieler mit neuen Gefahren, Monstern und Bossgegnern. Einige dieser Ungetüme seht ihr im Trailer zum DLC, der für rund 10 Euro verfügbar ist. Welche Welten ihr bereist, um was es in der Geschichte geht und alle weiteren Infos, findet ihr in unserem Addon-Überblick zu Remnant: Subject 2923. Wer Remnant durchgespielt aber noch lange nicht genug hat, kann übrigens mit einem kleinen Trick ein NewGame+ starten.