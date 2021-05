von Rafael Selzer,

11.05.2021 16:05 Uhr

Resident Evil Village ist da. Capcom bringt den jüngsten Teil ihrer beliebten Serie auf den PC sowie auf last- und next-gen Konsolen. Tatsächlich hat das japanische Unternehmen eine lange Tradition sehr Playstation orientiert zu sein und und ihre Releases, Ports und Remakes auf dem PC eher stiefmütterlich zu behandeln. Village erschien zwar direkt bei Veröffentlichung auf dem PC, doch schaut man sich die Playstation 5 und teilweise sogar die Playstation 4 Pro Version im 4K Modus an, so scheinen sie stellenweise besser abzuschneiden als die Steam Variante auf höchsten Einstellungen. Sogar die Framerate ist auf der last-gen Konsole im 4K Modus nicht unbedingt schlecht, auch wenn sie natürlich nicht ganz die 60 Bilder pro Sekunde erreicht.