Resident Evil: Erster Teaser zur zweiten Netflix-Serie dreht sich ganz um Leon & Claire

28.09.2020 08:10 Uhr

Resident Evil bekommt (noch eine) Netflix-Serie. Bei Infinite Darkness handelt es sich um das mittlerweile dritte Film- beziehungsweise TV-Projekt, das sich für Capcoms altbekannte Horror-Reihe in Entwicklung befindet: Ein Kino-Reboot von Regisseur Johannes Roberts sowie eine Live-Action-Serie für Netflix um Albert Weskers Kinder in "New Raccoon City" werden aktuell ebenfalls entwickelt.

Infinite Darkness dreht sich wiederum voll und ganz um die beiden Videospielprotagonisten Leon S. Kennedy sowie Claire Redfielt und wird von Hiroyuki Kobayashi produziert. Kobayashi war bereits an den CG-Filmen des Resident-Evil-Universums Degeneration, Damnation und Vendetta beteiligt.

Resident Evil: Infinite Darkness soll 2021 auf Netflix starten und als Mini-Serie über insgesamt acht Episoden verfügen.