von Rafael Selzer,

29.05.2021 15:00 Uhr

Die Entität streckt ihre Krallen nach Raccoon City. Das Resident Evil Kapitel wurde für Dead by Daylight angekündigt und bringt mit niemand geringerem als Nemesis einen neuen Killer auf den Plan. Außerdem gesellen sich noch zwei neue Überlebende dazu: Jill Valentine und Leon S. Kennedy. Jedoch ist der heimliche vierte Star des Kapitels, die neue Map: Das Raccoon City Police Departament oder kurz, RPD.

Behaviour hat für ihr Spiel hier eine wundervolle Nachbildung des Originals nachgebaut, welches sehr viel Liebe zum Detail mit sich bringt. Unglaublich viele kleine Einzelheiten wurden aus dem Resident Evil 2 Remake unheimlich liebevoll nachgebaut, jedoch gab es auch einige Änderungen am Leveldesign um es dem asymetrischen Multiplayercharakter von Dead by Daylight anzupassen. Wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen seht ihr in unserem Video.