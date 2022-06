Resident Evil - Neuer Trailer der Netflix-Serie zeigt Videospiel-Gegner

07.06.2022 14:43 Uhr

Nach sechs Filmen mit Mila Jovovich und dem erfolglosen Reboot Welcome to Recoon City erhält die beliebte Horrorspiel-Reihe Resident Evil jetzt auch eine Netflix-Serie. Der erste Trailer kam bereits vor wenigen Wochen heraus. Im Zuge der Netflix Geeked Week erschien nun ein weiterer.

Der neue Ableger spielt in zwei Zeitlinien – vor und nach dem erneuten Ausbruch des T-Virus. In beiden Zeitlinien verfolgen wir die Geschehnisse von Jade Wesker, die im Jahr 2022 auf dunkle Geheimnisse ihres Vaters stößt und einige Jahre später in der Apokalypse um ihr Überleben kämpft.

Von der Story scheint sich die neue Serie nicht sklavisch an die Spiele zu halten, Resident Evil-Fans werden aber trotzdem den ein oder anderen bekannten Gegner erkennen. So sind die infizierten Hunde im Trailer zu sehen und sogar der Tyrant könnte dabei sein. Die erste Staffel erscheint bereits am 14. Juli.