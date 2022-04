Return to Monkey Island: Ankündungstrailer zu der Adventure-Überraschung des Jahres

04.04.2022 17:47 Uhr

Untote Piraten bleiben einfach selten tot. Das könnte einer der Gründe sein, wieso 2022 ein totgeglaubtes Piratenspiel zurückkehrt. Doch was für eins! Return to Monkey Island soll diese legendäre Point-&-Click-Serie zurückbringen, wird dabei allerdings nicht als Fortsetzung der späteren Teile geplant. Viel mehr soll Return to Monkey Island den zweiten Teil fortsetzen. Mit dabei sind außerdem zum ersten Mal seit Monkey Island 2 wieder die Adventure-Koryphäe Ron