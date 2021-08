Return to Nangrim - Gameplay-Trailer zeigt düsteres Rollenspiel mit Zwergen

20.08.2021 10:41 Uhr

Es gibt nur wenig Rollenspiele, in denen wir in die Haut eines Zwergs schlüpfen können. Retun of Nangrim will diese Lücke nun schließen. Das düstere Fantasy-Rollenspiel erlebt ihr aus der Ego-Perspektive und in der Haut eines Zwerges, der sich in die Tiefen einer verlorenen Stadt wagt. Mit Hilfe einer alten Runensprache könnt ihr dort die verschiedenen Rätsel und Geschichten entühllen, die euch mehr über die einstige Kultur des ortes verraten.

Wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, sind die alten Ruinen aber alles andere als verlassen und an jeder Ecke können euch Zombies oder andere unschöne Überraschungen auflauern. Umso wichtiger ist es, dass ihr im Verlauf eurer Reise Ressourcen sammelt, um euch eine mächtige Waffe zu schmieden, wie es sich für einen Zwerg gehört.

Return to Nangrim soll 2022 für PC und Konsolen erscheinen. Ein VR-Modus ist auch geplant und ihr könnt es schon jetzt auf eure Steam-Wunschliste setzen.