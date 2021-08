Reveal-Trailer zu Call of Duty Vanguard zeigt die vier WW2-Schauplätze

19.08.2021 19:45 Uhr

Der erste richtige Trailer bestätigt es endgültig: CoD Vanguard führt die Shooter-Serie zurück in den Zweiten Weltkrieg und an gleich vier verschiedene Fronten, die sowohl in der Singleplayer-Kampagne als auch im Multiplayer (der mit 20 Maps und zerstörbaren Umgebungen punkten will) spielbar sind:

- Nordafrika

- Normandie

- Ostfront

- Pazifik

Zu sehen sind erstmals kurze Gameplay-Schnipsel von jedem Schauplatz und natürlich gewohnt spektakuläre Action-Szenen mit jeder Menge Explosionen.

Ob der Titel am Ende mehr auf dem Kasten haben könnte als nur Michael-Bay-Bombast, erklären wir in unserer großen Preview zu CoD Vanguard, für die uns die Entwickler nochmal deutlich mehr Gameplay gezeigt haben!

In einem weiteren Artikel erklären wir außerdem, warum Vanguard vor allem für Warzone eine fantastische Nachricht sein könnte.