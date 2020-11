Rey vs. Darth Vader: Das Lego Holiday Special stellt Star Wars mit Zeitreisen auf den Kopf

06.11.2020 09:20 Uhr

Zum Lego Star Wars Holiday Special ist vor dem Start auf Disney+ am 17. November 2020 ein erster Trailer erschienen. Und darin wird das komplette Krieg-der-Sterne-Universum mit Zeitreisen auf den Kopf gestellt: Als Rey gemeinsam mit BB-8 das Geheimnis eines alten Jedi-Tempels zu lüften versucht, findet sie sich auf einmal zu verschiedensten Schlüsselpunkten der Star-Wars-Timeline wieder.

Das erlaubt natürlich Treffen und Konstellationen von Charakteren, wie sie in der Fantasie eines Kindes schon immer stattgefunden haben: So trifft Rey auf einen jungen Luke Skywalker, Kylo Ren auf Darth Vader und Greedo wird von gleich zwei Han Solos aus jeweils unterschiedlichen Epochen ihres Lebens über den Haufen geschossen! Sogar Din Djarin und Baby Yoda aus der aktuellen Star-Wars-Serie The Mandalorian sind mit von der Partie.

Und falls ihr euch fragt, inwiefern Zeitreisen überhaupt zu Star Wars passen: Im neuen Kanon wurde bereits mit diesem Konzept gespielt. Schon Ezra Bridger rettete in der TV-Serie Star Wars Rebels Ahsoka Tano vor Darth Vader, als er selbst eine Art Limbo zwischen Zeit und Raum betrat. Zeitreisen im Krieg-der-Sterne-Universum sind demnach nicht zu abwegig, um dieses Element im Zuge eines Lego Holiday Specials aufzugreifen.