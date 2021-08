Riders Republic: Trailer verkündet Beta-Start für Ende August

08.08.2021 19:33 Uhr

Am 28. Oktober 2021 erscheint Riders Republic für PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Playstation 4 sowie Xbox One. Wollt ihr euch davor schon mal am Arcade-Sportspiel von Ubisoft probieren, dann habt ihr Ende August die erste Möglichkeit dazu: Im neuen Trailer wird der Start der Testphase für den 23. bis 25.8. 2021 verkündet. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Ubisoft-Website dafür registrieren. Der Preload seht bereits am 21. August zur Verfügung.

Im Zuge der Beta von Riders Republic haben Spieler Zugriff auf drei verschiedene Sportlerkarrieren, Mountainbike-Rennen Snow Tricks und Luftsport. Außerdem stehen die Multiplayer-Modi Massenstartrennen, Tricks Battle und Free-For-All zur Verfügung. Falls ihr ganz allgemein wissen wollt, was euch mit Riders Republic erwartet, dann werft ihr am besten einen Blick in unsere Preview zum Spiel.