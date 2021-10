Riftbreaker: Im 8-Minuten-Trailer gibt's die volle Ladung Infos zum Launch

17.10.2021 17:32 Uhr

The Riftbreaker ist seit dem 14. Oktober 2021 auf Steam, GOG und Epic erhältlich. Und dabei liefert euch das neueste Werk der Entwickler der Exor Studios einen wahren Rundumschlag an verschiedenen Genre-Einflüßen: Fans von Aufbaustrategie, Survival und Action-Rollenspielen sollen gleichzeitig und parallel zueinander bedient werden. So müsst ihr einen Planeten kolonisieren, Ressourcen farmen und gegen Monster kämpfen - was alles aus er isometrischen Perspektive in Szene gesetzt wird. Dabei übernehmt ihr die Rolle beziehungsweise den Mecha-Anzug von Captain Ashley S. Nowak und verteidigt eure eigene Heimatbasis gegen Horden von Feinden.

Ob der Genre-Mix aufgeht und uns das Spiel im Test überzeugt, könnt ihr in unserer Plus-Review zu The Riftbreaker nachlesen. Denn darin hat sich herausgestellt: The Riftbreaker hat sich viel vorgenommen, aber nicht übernommen.