Road 96 - Trailer enthüllt neues Adventure, in dem jeder Spieler eine einzigartige Reise erlebt

11.12.2020 05:30 Uhr

Valiant Hearts war ein faszinierendes Adventure im Ersten Weltkrieg, in dem wir diese Epoche auf eine für Videospiele sehr untypische Art kennenlernten. Bei den Game Awards 2021 haben viele der Entwickler dieses ungewöhnlichen Spiels jetzt ihr neues Projekt vorgestellt: Road 96. Der Trailer zeigt bereits grob, worum es geht. Es sind aber auch noch mehr Details bekannt.

Road 96 will uns das Gefühl eines waschechten Roadtrips nahebringen. Um das zu erreichen, verläuft unsere Reise prozedural. Wir können selbst entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Dabei stoßen wir immer wieder auf unterschiedliche Ereignisse. Treffen verschiedene Menschen. Unsere Entscheidungen können beeinflussen, wie sich diese Menschen verändern und in welche Richtung unsere Reise weitergeht.

Das Spiel siedelt sich im Jahr 1996 in einer fiktiven Nation namens Petria an. Dort herrscht zu dieser Zeit ein autoritärer Staat, dem sich unser Held entziehen will. Optisch erinnert das Land aber an die USA. Wir haben das Ziel, die Grenze zu erreichen und in die Freiheit zu entkommen. Welchen Wegen wir dafür folgen, soll uns überlassen sein. Ein Release-Datum gibt es für Road 96 noch nicht.