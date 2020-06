Rocket Arena: Neuer Helden-Shooter mit rasanten 3v3-Gefechten erscheint schon im Juli

19.06.2020 02:32 Uhr

Im neuen Helden-Shooter Rocket Arena der Entwickler Final Strike Games wird nicht nur geballert, sondern auch geprügelt. In verschiedenen Spielmodi wie Knockout (klassisches Deathmatch mit drei gegen drei Spielern), Raketenball (quasi Fußball, nur mit mehr Geballer) und Schatzsuche (wer mehr Gold sammelt, gewinnt) kämpfen zwei Teams um den Sieg.

Rocket Arena erscheint am 14. Juli 2020 für PC (Origin und Steam), Playstation 4 und Xbox One und wird Crossplay über alle Plattformen hinweg unterstützen - wie im Zuge des EA Play-Events angekündigt wurde. Die ersten Events für Rocket Arena wurden ebenfalls angekündigt, los geht's am 28. Juli - also bereits zwei Wochen nach Launch.

Falls ihr euch einen konkreten Eindruck von Rocket Arena verschaffen wollt, dann werft einen Blick in die Find-Your-Next-Game-Preview unserer Kollegen von Mein-MMO: Die konnten dem neuen Helden-Shooter von Electronic Arts bereits auf den Zahn fühlen. In ihrer ausführlichen Vorschau erfahrt ihr vielleicht schon, ob der "neue, schnelle 3v3-Shooter im Smash Bros.-Style" Rocket Arena vielleicht etwas für euch sein könnte.