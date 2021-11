Rocket League: Trailer zeigt den schicken BMW M240i im Autofußballspiel

07.11.2021 11:32 Uhr

Rocket League bekommt mit dem BMW M240i eine neue Karosse, die im echten Leben schon sportlich unterwegs ist. In Rocket League tritt der Sportwagen in der Disziplin Autofußball an. So fliegen Käufer des DLCs per Raketenantrieb über den virtuellen Sportplatz und ballern die Pille geschickt ins gegnerische Tor - die entsprechenden Skills vorausgesetzt.

Der BMW M240i kostet in Rocket League 1.100 Credits, also umgerechnet rund 8 Euro. Wer das Auto haben möchte, muss allerdings schnell sein und es bis zum 10. November erwerben. Danach läuft das Angebot aus.

Mehr Infos gibt's auf der offiziellen Website.