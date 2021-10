Rocket League - Trailer zum Bond-Crossover - Jetzt kickt auch 007 mit

10.10.2021 12:27 Uhr

Am 30. September 2021 startete der neueste James-Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" in den deutschen Kinos. Passend zum letzten Einsatz von Daniel Craig als Agent 007 gibt es ein Crossover-Event in Videospielform. Wer jetzt aber einen Actiontitel erwartet, darf staunen: Es handelt sich um die arcadige Fußball-Gaudi Rocket League!

Das Spielprinzip von Rocket League dürfte wohlbekannt sein: Hinter dem Steuer eines Autos müsst ihr versuchen, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Vor allem im Multiplayer ist der Titel ein Dauerbrenner, wie unter anderem ein Blick auf die Steam-Spielerzahlen verrät.

Dank des neuen James-Bond-Crossovers dürft ihr euch seit dem 7. Oktober 2021 hinter das Steuer des Aston Martin Valhalla klemmen. Der 950 PS starke Bolide ist damit das erste Hybridfahrzeug in Rocket League.