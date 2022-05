RTS-Gameplay: Mit The Valiant kommt endlich ein Ersatz für Medieval 3

von Peter Bathge,

Ritter auf Pferden, ein Kreuzzug und große Schlachten im Mittelalter: Schaut her, Creative Assembly, The Valiant zeigt, wie Total War aussehen könnte. Der erste Gameplay-Trailer zum Echtzeitstrategiespiel vermittelt euch das Wichtigste zur Story-Kampagne: Zusammen mit einer Söldnergruppe sucht ihr in der Rolle eines ehemaligen Kreuzritter nach verloren gegangenen Teilen eines Artefakts.

Neben dem Fokus auf Atmosphäre, Zwischensequenzen und Plot weist The Valiant aber noch einen Unterschied zu Total War auf: Es gibt keinen übergeordneten Rundenstrategiepart. Auf der Weltkarte wählt ihr lediglich die nächste Mission aus und managt eure Söldnertruppe. Die meiste Zeit haut ihr im Echtzeitmodus auf feindliche Ritter ein und taktiert gekonnt in Scharmützeln.

Gamestar durfte The Valiant für eine Preview bereits vorab in Augenschein nehmen und mit den Entwicklern Kite Games sprechen. Dabei offenbarte sich das Bild eines klassischen RTS-Titels, der das Herz am richtigen Fleck hat und besonders Fans von Kingdom Come oder ähnlichen Mittelalterspielen anspricht. Wie sich die taktischen Gefechte genau spielen, davon dürft ihr euch noch 2022 selbst überzeugen, denn der Release ist für dieses Jahr auf PC, PlayStation und Xbox geplant.