Ruined King - Launchtrailer zum überraschenden Release des LoL-Rollenspiels

16.11.2021 18:21 Uhr

Lange war Ruined King: A League of Legends Story schon angekündigt, aber einen Releasetermin gab es bisher nicht. Es wurde sogar zuletzt recht still um das Rollenspiel innerhalb des Universums von League of Legends.

Jetzt ist klar warum: Das Spiel ist fertig und steht ab sofort für den PC und Konsolen zum Kauf zur Verfügung. Im Launchtrailer erhaltet ihr einen Einblick in das Solo-Abenteuer, welches sich spielerisch an klassische JRPG-Tugenden orientiert. Ihr erkundet die Spielwelt mit einer Gruppe von bis zu sechs Champions, tretet in rundenbasierten Kämpfen an, sammelt neue Ausrüstung und vieles mehr.

Mehr Infos zu Ruined King: A League of Legends Story gibt es unter anderem in unserer Preview.