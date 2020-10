Runter vom Index - Diese Spiele sind nicht mehr verboten

von Martin Dietrich,

21.10.2020 17:42 Uhr

Früher wurden Videospiele noch ziemlich regelmäßig auf den Index gesetzt und durften dann nicht mehr in Deutschland öffentlich verkauft werden. Heute passiert das nur noch sehr selten. Und auch viele alte Spiele, sind inzwischen von den Indizierungslisten gestrichen worden - entweder aktiv durch neue Prüfungsanträge oder von allein nach 25 Jahren, wir kürzlich bei Star Wars: Dark Forces.

In diesem Video stellen wir euch einige Spiele vor, die indiziert waren und jetzt wieder in Deutschland verfügbar sind. Mit dabei sind Wolfenstein 3D, C&C Generals, Dead Island, Quake, Gears of War, Bulletstorm, Resident Evil und sogar Half-Life 1.