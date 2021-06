Sable: E3-Trailer zum Open-World-Spiel im Stil von Breath of the Wild

25.06.2021 15:27 Uhr

Sable sieht aus wie ein spielbares Graphic Novel und setzt bei seiner Open World ganz auf freie Erkundung im Stil von Zelda: Breath of the Wild. Ihr dürft per Magiekugel über Abgründe gleiten, mit eurem Hoverbike durch die Wüste düsten oder auch überall klettern. Ihr erledigt Aufträge für die einheimischen Clans und entdeckt auf eigene Faust Geheimnisse. Sable erscheint am 23. September 2021 für PC und Xbox, sowie im Game Pass.