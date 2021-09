Sable zeigt eine magische Open World und ihre Bewohner im Release-Trailer

22.09.2021 13:45 Uhr

Der Trailer zum Release von Sable bringt uns die wunderschöne Open World im Graphic-Novel-Stil und seine Bewohner näher. Denn der seltsame Wüstenplanet ist nicht so tot wie er auf den ersten Blick scheint: In kleine Siedlungen mit NPCs bekommt ihr Quests und in der Wildnis stoßt ihr auf allerlei Kreaturen, Ruinen und Geheimnisse. Dabei verzichtet das Abenteuer komplett auf Kämpfe und stellt Erkundung und Interaktion mit eurer Umwelt in den Mittelpunkt.