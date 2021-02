Sands of Aura: Trailer zum wunderschönen Dungeon Crawler zeigt seine einzigartige Spielwelt

07.02.2021 13:00 Uhr

Sands of Aura möchte die klassischen Stärken eine Action-RPGs mit Dungeon-Crawler-Gameplay mit dem erbarmungsslosen Schwierigkeitsgrad eines Soulslike-Titels kombinieren. Dafür geht es in die Fantasy-Welt Talamhel, welches von antiken Ruinen durchzogen ist, die in einem Meer aus Sand untergehen. Dabei soll euch nicht nur die atmosphärische Spielwelt in Unreal-4-Grafik bei Laune halten, sondern zusätzlich fordernde Action-Kämpfe und das Geiern nach neuem Loot.

Sands of Aura befindet sich momentan noch im Early Access. Solltet ihr einen Schritt in die Welt von Talamhel wagen wollen, habt ihr jetzt im Zuge des Steam Spielefestivals Zugang zu einer Demo-Version des Spiels.