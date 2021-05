Scarlet Nexus - Vorschau-Video zum neuen Actionspiel der Tales-of-Entwickler

von Christoph Böschow,

11.05.2021 10:09 Uhr

Bandai Namco will am 25. Juni das neue Actionspiel Scarlet Nexus für PC und die aktuellen PlayStation und Xbox-Konsolen veröffentlichen und wir fassen im Video zusammen, was euch in Sachen Story und Gameplay erwarten wird.

In Scarlet Nexus kämpft ihr entweder als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall gegen Gehirn-fressende Monster namens The Other und könnt dabei zahlreiche Kombos der anderen Mitglieder der Psioniker-Sondereinheit Other Suppression Force (OSF) einsetzen. Vorausgesetzt eure Beziehung zu den anderen Teammitgliedern ist gut genug, den hier kommen auch leichte Rollenspiel-Elemente zum Einsatz.