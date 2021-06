Sea of Thieves: Gameplay-Trailer zum Fluch der Karibik-Crossover mit Jack Sparrow

18.06.2021 13:09 Uhr

Im Update A Pirate's Life kommt zusammen, was zusammengehört: Die Filmreihe Fluch der Karibik trifft auf Sea of Thieves. Mit dabei ist natürlich Captain Jack Sparrow, der euch auf eine fünfteilige Abenteuerreise schickt, die nicht nur neue Schätze bietet.

Stattdessen gibt es im Update außerdem komplett neue Feinde, neue Gegenden und auch einen Kampf gegen einen riesigen Kraken. Darüber hinaus dürft ihr euch dank neuer kosmetischer Gegenstände außerdem selbst als Jack Sparrow kleiden, sofern ihr das denn wirklich wollt.

Das kostenlose Update für Sea of Thieves erscheint bereits am 22. Juni für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S.