Sea of Thieves - Season 4-Trailer zeigt euch eine neue Spielwelt - unter Wasser!

26.09.2021 15:33 Uhr

Sea of Thieves geht ab dem 23. September 2021 in die vierte Season und bringt in diesem Zuge einige Neuerungen mit sich, unter anderem Sirenenschreine, Schatzkammern und Korallenbeute. Moment, Korallenbeute? Ja, richtig gelesen: Endlich könnt ihr auch unter der Meeresoberfläche sagenhafte Schätze finden!

Die sind aber natürlich auch entsprechend bewacht, sei es durch Gegner oder Fallen. Mutige Freibeuter müssen sich also auf einige Herausforderungen gefasst machen, um an das begehrte Gold zu gelangen. Impressionen von der neuen Unterwasserwelt erhaltet ihr im brandneuen Trailer.

Nach einem holprigen Start mauserte sich Sea of Thieves doch noch zu einem großen Erfolg für den Entwickler Rare und Publisher Microsoft. Daher haben wir die Piratengaudi einem Nachtest unterzogen - mit welchem Ergebnis, das erfahrt ihr hier.