Sea of Thieves - Trailer: So sehen die neuen Untoten-Schiffe aus

Dienstag, 07. August 2018 um 11:42

Seit ein paar Tagen gibt es mit dem Cursed-Sails-Update eine Reihe von neuen Inhalten in Sea of Thieves. In diesem Trailer zeigen uns die Entwickler, was die kostenlose Erweiterung an Highlights brachte. Dazu gehören natürlich die größen Segelschiffe der Untoten, die neben Kraken und Monster-Hai als neue große Bedrohung Einzug in die Inselwelt des Online-Piratenspiels halten.

Darüber hinaus gibt es einen neuen Schiffstyp für Drei-Spieler-Teams. Bislang gab es nur Schiffe, die auf 4-Spieler oder 2-Spieler-Gruppen ausgelegt waren. Mit dem Cursed-Sails-Update halten auch viele optische Anpassungen ins Spiel Einzug und der Trailer weist auf die Möglichkeit hin, mit Flaggen anderen Spielerschiffen seine Absichten zu signalisieren.

Mit den Updates der letzten Monate und dem noch für 2018 geplanten Update Forsaken Shores will der Entwickler Rare nach und nach die Inhalte liefern, die das Spiel zum Release noch zu dünn wirken ließen, was wir auch im Test zu Sea of Thieves bemängelten.