Sea of Thieves - Trailer zeigt erstmals die neuen Untoten-Schiffe

Donnerstag, 19. Juli 2018 um 14:45

Wenn es um inhaltsfülle geht, hat sich das Piraten-Onlinespiel Sea of Thieves zum Release im März 2018 nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nach und nach wurde das Spiel aber um neuen, kostenlosen Content erweitert, darunter auch der Monster-Hai. Noch im Juli geht es mit den Inhaltsupdates weiter. Am 31. Juli wird mit the Cursed Sails das erste von zwei größeren Content-Paketen veröffentlicht, die im Rahmen der E3 2018 angekündigt wurden. Demnächst wird es unter anderem einen neuen Schiffstyp, Beiboote und neue Arten von Kanonenkugeln geben.

The Cursed Sails ist dabei das bislang größte Update für Sea of Thieves und liefert die ersten PvE-Schiffe, die von Skeletten bemannt sind. Wer sich diesen Gegner stellen will, kann das dann auch mit dem neuen Schiffstyp, der Brigantine, machen, die für drei Spieler ausgelegt ist. Neu ist auch ein Allianz-System, dass für mehr Kooperation unter Spielerschiffen sorgen soll.

Zum Release von Cursed Sails wird es auch eine zeitlich begrenzt angebotene Missionskette geben, die Untotenschiffe bleiben aber auch danach im Spiel.