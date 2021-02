CoD Warzone & Cold War: Trailer verrät Starttermin von Season 2

16.02.2021 20:30 Uhr

Ein Cinematic-Trailer kündigt das Releasedatum von Season 2 in CoD Warzone und Cold War an: Das Update startet am 25. Februar 2021, also einen Tag, nachdem der aktuelle Battle Pass ausläuft.

Im Video sind gleich drei neue Waffen zu sehen: Galil, LC10-SMG und eine Armbrust. Außerdem haben die drei neuen Operator, Wolf, Rivas und Naga ihren ersten Auftritt. Und auch zur Story gibt es schon ein paar Hinweise. Adler wurde von Antagonist Stitch gefangen genommen und wird als Geisel gehalten. Um ihn zu befreien, begeben sich seine Kameraden in den dichten Dschungel von Laos.