Second Extinction: 16 Minuten reines Gameplay aus dem Koop-Shooter

25.09.2020 14:00 Uhr

In Second Extinction geht es vielen, vielen, ja sogar sehr vielen Dinosaurieren an den Kragen. Von einem erneuten Aussterben kann es (trotz des eindeutigen Titels) aber eigentlich kaum die Rede sein. Denn an neuen Dinos, die unserem Koop-Dreier-Gespann in Second Extinction vor die Flinte(n) läuft, mangelt es definitiv nicht.

Die Early-Access-Phase von Second Extinction startet am 13. Oktober 2020. Und um euch schon mal auf das Dino-Geballer einzustellen, hat nun Entwickler Systemic Reaction ein 16-minütiges Gameplay-Video geteilt.