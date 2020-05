Second Extinction sieht im Trailer aus wie ein Mix aus Turok & Doom

09.05.2020 15:07 Uhr

In Second Extinction treten wir im 3-Spieler-Koop an, um die Erde von mutierten Dinosauriern zurückzuerobern. Dafür ballern wir mit verschiedenen Waffen, nutzen Teamwork und setzen Charakter-spezifische Skills und Spezialangriffe ein.

Die Dinos weisen unterschiedliche Mutationen auf. Durch manche Raptoren fließt etwa elektrischer Strom, während der ein oder andere T-Rex gigantische Ausmaße hat.

Ein Releasetermin von Second Extinction steht noch nicht fest. Im Sommer 2020 soll zunächst eine geschlossene Beta stattfinden. Danach erscheint der Shooter für PC, Xbox One und später auch Xbox Series X.