Seht kurz vor Release von Shadow Warrior 3 zehn Minuten ununterbrochenes Gameplay

26.02.2022 16:21 Uhr

Shadow Warrior 3 setzt die Shooter-Serie von Flying Wild Hog ab dem 1. März 2022 fort. Held Lo Wang kann diesmal auch an Wänden entlanglaufen sowie einen Greifhaken einsetzen. Der Koop-Modus samt Lootmechanik aus dem direkten Vorgänger wurde allerdings für eine Rückbesinnung auf eine stärkere Story gestrichen.

Mit Katana und Schusswaffen wird in diesem schnellen Actiontitel nicht zimperlich umgegangen, denn eure Gegner zerfallen im Kampf effektvoll in ihre Einzelteile. In diesem Video präsentieren euch die Entwickler ganze zehn Minuten Gameplay, damit ihr euch ein Bild vom neuesten Auftritt des gehässigen Antihelden machen könnt.