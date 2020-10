Sekiro: Trailer zeigt, was im kostenlosen Oktober-Update steckt

24.10.2020 11:53 Uhr

Am 28. Oktober 2020 bekommt Sekiro: Shadows Die Twice ein kostenloses Update. Darin stecken zwei neue Boss-Herausforderungen, drei freispielbare Skins und ein bisschen asynchriner Multiplayer: Ihr könnt kurze Clips aufnehmen und an andere Spieler schicken, um ihnen Wege zu zeigen oder Strategien vorzuschlagen.

Zeitgleich erscheint auch die GOTY-Edition von Sekiro, die inhaltsgleich mit dem normalen Spiel ist.